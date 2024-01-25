Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отказался от перехода в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отказался от перехода в «Зенит», сообщил «Чемпионат».

По предварительным данным, игрока не устроила зарплата в новом клубе.

«Зенит» проиграл «Локомотиву» в девятом туре РПЛ

Руководство сине-бело-голубых предложило ему зарплату €1,2 млн в год, что вдвое больше, чем он зарабатывает в «Локомотиве».

В этом сезоне Тикнизян в составе железнодорожников забил шесть голов в РПЛ и два в Кубке России.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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