Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян отказался от перехода в «Зенит»

Руководство сине-бело-голубых предложило ему зарплату €1,2 млн в год, что вдвое больше, чем он зарабатывает в «Локомотиве».

В этом сезоне Тикнизян в составе железнодорожников забил шесть голов в РПЛ и два в Кубке России.

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба назвал самого «отмороженного» футболиста Российской премьер-лиги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

