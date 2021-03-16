Защитник клуба МХЛ «Динамо» Файзутдинов скончался после удара шайбой
Защитник петербургского клуба «Динамо», выступающего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), Тимур Файзутдинов скончался после попадания в него шайбы во время матча. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В минувшую пятницу во время матча в Ярославле против местного «Локо» 19-летний игрок получил удар шайбой в область головы. Позже хоккеиста доставили в местную больницу. Файзутдинов впал в кому, спасти его не удалось, сообщает МИР 24.
По словам отца хоккеиста, шайба попала игроку в сонную артерию, отмечает «Свободная пресса».
МХЛ выразила соболезнования близким Файзутдинова, ближайшие матчи лиги, а также Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут в память об игроке и начнутся с минуты молчания, сообщает телеканал «360».
Тимур Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В сезоне-2021 защитник провел 52 матча.
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