Защитник клуба МХЛ «Динамо» Файзутдинов скончался после удара шайбой

Защитник петербургского клуба «Динамо», выступающего в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), Тимур Файзутдинов скончался после попадания в него шайбы во время матча. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В минувшую пятницу во время матча в Ярославле против местного «Локо» 19-летний игрок получил удар шайбой в область головы. Позже хоккеиста доставили в местную больницу. Файзутдинов впал в кому, спасти его не удалось, сообщает МИР 24.

По словам отца хоккеиста, шайба попала игроку в сонную артерию, отмечает «Свободная пресса».

МХЛ выразила соболезнования близким Файзутдинова, ближайшие матчи лиги, а также Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдут в память об игроке и начнутся с минуты молчания, сообщает телеканал «360».

Тимур Файзутдинов выступал за «Динамо» с 2016 года. В сезоне-2021 защитник провел 52 матча.

