Защита Промеса продолжит процесс обжалования приговора суда Амстердама

Защита нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса продолжит обжалование приговора окружного суда Амстердама в апелляционной инстанции. Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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По его словам, адвокаты также сообщили клубу об изменениях меры пресечения в отношении спортсмена.

«Спартак» рассчитывает на благоприятный исход ситуации и будет сообщать о новых деталях по мере развития.

Ранее сообщалось, что футболиста задержали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов и поместили под домашний арест. Голландская прокуратура ведет переговоры об экстрадиции спортсмена, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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