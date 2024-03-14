Защита Промеса продолжит процесс обжалования приговора суда Амстердама
Защита нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса продолжит обжалование приговора окружного суда Амстердама в апелляционной инстанции. Об этом сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
По его словам, адвокаты также сообщили клубу об изменениях меры пресечения в отношении спортсмена.
«Спартак» рассчитывает на благоприятный исход ситуации и будет сообщать о новых деталях по мере развития.
Ранее сообщалось, что футболиста задержали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов и поместили под домашний арест. Голландская прокуратура ведет переговоры об экстрадиции спортсмена, напоминает «Радиоточка НСН».
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