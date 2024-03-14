Защита Промеса продолжит процесс обжалования приговора суда Амстердама

По его словам, адвокаты также сообщили клубу об изменениях меры пресечения в отношении спортсмена.

«Спартак» рассчитывает на благоприятный исход ситуации и будет сообщать о новых деталях по мере развития.

Ранее сообщалось, что футболиста задержали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов и поместили под домашний арест. Голландская прокуратура ведет переговоры об экстрадиции спортсмена, напоминает «Радиоточка НСН».

