В РПЛ выступили против игры Промеса в РФ в случае доказательства вины

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не должен играть в России, если его вина в контрабанде наркотиков будет доказана. Такое мнение высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, сообщает ТАСС.

Прокуратура Нидерландов заявила, что Промес задержан за правонарушение в ОАЭ

«Если человек совершил преступление, он не должен играть», - заявил Алаев.

Он отметил, что не собирается обвинять Промеса до вердикта апелляционной инстанции. При этом Алаев признал, что РПЛ не может запретить нападающему играть в России.

В феврале Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Адвокаты футболиста подали апелляцию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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