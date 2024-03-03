В РПЛ выступили против игры Промеса в РФ в случае доказательства вины

«Если человек совершил преступление, он не должен играть», - заявил Алаев.

Он отметил, что не собирается обвинять Промеса до вердикта апелляционной инстанции. При этом Алаев признал, что РПЛ не может запретить нападающему играть в России.

В феврале Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. Адвокаты футболиста подали апелляцию, передает «Радиоточка НСН».

