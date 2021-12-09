Захарян стал лучшим молодым игроком РПЛ 2021 года

Полузащитник футбольного клуба «Динамо» (Москва) Арсен Захарян получил премию «Первая пятерка», как лучший молодой игрок Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба команды.

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Премия вручается по итогам календарного года. Лучшим Захаряна назвали 64 из 100 членов жюри, в состав которого входят, в том числе, тренеры клубов РПЛ и юношеских сборных.

В итоге игрок «Динамо» набрал в голосовании 445 баллов, опередив лучшего бомбардира лиги Гамида Агаларова из «Уфы» (312) и своего одноклубника Константина Тюкавина (238). В ТОП-5 также попали полузащитник «Спартака» Наиль Умяров (160) и игрок тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

В пресс-службе «Динамо» напомнили, что премия «Первая пятёрка» вручается под эгидой Российского футбольного союза и Детской футбольной лиги.

Ранее форвард сборной Аргентины по футболу и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил седьмой в своей карьере «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года, сообщает RT.

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