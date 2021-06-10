Захарова прокомментировала требование УЕФА к форме сборной Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что родину следует прославлять спортивными достижениями.

Комментируя требование УЕФА к сборной Украины убрать с формы футболистов лозунг украинских националистов «Героям слава» она отметила, что спорт не является полем боя или политической ареной - это арена достижений физической культуры.

«Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», - резюмировала Захарова.

Ранее сборная Украины представила форму для Евро-2020, на которой имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», сообщает RT. В УЕФА заявили, что сочетание этих двух лозунгов «явно считается политическим» и потребовали убрать с футболок надпись «Героям слава».

