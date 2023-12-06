Захарова обвинила УЕФА в желании разрушить российский футбол
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Западе спорт продолжают использовать в качестве орудия сведения политических счетов, сообщает «Матч ТВ».
Комментируя недопуск сборной России по футболу к участию в жеребьёвке Лиги наций она указала, что подобные решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) являются недружественными.
«Такой заблаговременный недопуск является свидетельством того, что европейские чиновники нацелены на разрушение футбола в нашей стране», — заявила Захарова.
Она добавила, что спорт быит инструментом «сближения и объединения народов».
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских национальных команд, согласно которому Сборная России, набравшая 1498,84 балла, поднялась на одну строчку - с 39-го на 38-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru