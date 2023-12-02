УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций

Также глава МОК Томас Бах заявил, что вопрос участия россиян в Олимпиаде рассмотрят на олимпийском саммите в декабре. По его словам, окончательное решение примут лишь лишь в марте 2024 года.

После начала спецоперации Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

Российская сборная не выступила в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С, напоминает «Радиоточка НСН».

