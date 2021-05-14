Загитова и Медведева не попали в заявку сборной России
Исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав сборной на сезон 2021/22, сообщает «Российская газета».
У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алена Косторная и Елизавета Нугуманова, а Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной.
Среди мужчин Россию будут представлять Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. В резерве остались Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.
Ранее Загитова и Медведева стали капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию, где команда Загитовой одержала победу, а Медведева отказалась признавать поражение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- ЦБ аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка
- В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
- Почти 400 тысяч человек воспользуются программой детского кешбэка в 2021 году
- Армия Израиля не подтвердила сообщения о начале наземной операции
- Загитова и Медведева не попали в заявку сборной России
- Экс-глава Коми Гайзер этапирован в колонию
- Ургант высмеял Жириновского после требования закрыть шоу
- Врачи Японии потребовали отменить Олимпиаду в Токио
- Военные Азербайджана остались на территории Армении в Сюникской области
- СК: вице-губернатор Мордовии задержан за взятку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru