Загитова и Медведева не попали в заявку сборной России

Исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав сборной на сезон 2021/22, сообщает «Российская газета».

У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алена Косторная и Елизавета Нугуманова, а Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной.

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Среди мужчин Россию будут представлять Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. В резерве остались Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

Ранее Загитова и Медведева стали капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию, где команда Загитовой одержала победу, а Медведева отказалась признавать поражение.

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ФОТО: ОИ-2018
ТЕГИ:Фигурное КатаниеАлина ЗагитоваЕвгения Медведева
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