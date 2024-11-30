Задоров ударил Малкина клюшкой в матче «Бостон»-«Питтсбург»

Российский хоккеист Никита Задоров, играющий за «Бостон Брюинз», в ходе матча с «Питтсбург Пингвинз» ударил Евгения Малкина клюшкой.

Инцидент произошел на 20-й минуте первого периода матча. Задоров со скамейки запасных ударил Малкина клюшкой по спине. Тот попытался ответить игроку «Бостона», но попал по другому хоккеисту. Спортсменам вручили штрафы. Судьи удалили обоих россиян на две минуты.

«Мы старые друзья», - приводит слова Задорова Boston Herald. Однако от дальнейших комментариев хоккеист отказался.