За 2024 год фигуристка Загитова нарушила ПДД почти 200 раз

За 2024 год Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушила правила дорожного движения (ПДД) 197 раз. Об этом сообщает «Постньюс».

По данным издания, на автомобиле фигуристки марки Porsche Macan 2020 года выпуска числится 175 штрафов, а на BMW X6 30d — 22 нарушения. При этом известно, что спортсменка оплатила все штрафы.

Отмечается, что всего с марта 2019 года по ноябрь 2024-го на обоих авто Загитовой накопилось 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей. Согласно информации источника, чаще всего она получала штрафы за превышение скорости, остановку или стоянку в неположенном месте и несоблюдение требований знаков или разметки.