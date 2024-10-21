Задоров и Овечкин вошли в ТОП-10 самых тяжёлых игроков НХЛ
Два российских хоккеиста вошли в десятку самых тяжёлых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне. Соответствующий рейтинг составило издание The Athletic.
В частности, выступающий за «Бостон Брюинз» Никита Задоров занял в списке третье место - его вес 112,5 кг. А играющий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с массой тела 107,9 кг стал девятым.
Самым тяжёлым игроком был признан Джейми Олексяк из «Сиэтла», весящий 116,6 килограмма. Также в ТОП-10 вошли Мэтт Ремпе, Николас Хаг, Виктор Хедман, Энтони Столарз, Адам Эдстрём, Арбер Джекай и Остин Уотсон.
Ранее Овечкин оказался на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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