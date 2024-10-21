Задоров и Овечкин вошли в ТОП-10 самых тяжёлых игроков НХЛ

В частности, выступающий за «Бостон Брюинз» Никита Задоров занял в списке третье место - его вес 112,5 кг. А играющий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин с массой тела 107,9 кг стал девятым.

Самым тяжёлым игроком был признан Джейми Олексяк из «Сиэтла», весящий 116,6 килограмма. Также в ТОП-10 вошли Мэтт Ремпе, Николас Хаг, Виктор Хедман, Энтони Столарз, Адам Эдстрём, Арбер Джекай и Остин Уотсон.

Ранее Овечкин оказался на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

