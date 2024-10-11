Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ

Добраться до рекордной отметки россиянин смог в матче против «Детройт Ред Уингс», в котором его команда победила со счётом 6:3. Малкин ассистировал в двух эпизодах из шести.

По числу голевых передач российский форвар также попал на третье место среди действующих игроков НХЛ. Лидером по этому показателю в НХЛ является одноклубник Малкина Сидни Косби (1006), а второе место у нападающего «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна (813). Абсолютный рекорд у Уэйна Гретцки (1963).

Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, набравшим в НХЛ 1500 очков (гол+пас), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

