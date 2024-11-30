Задоров и Малкин получили по $5000 штрафа за потасовку в НХЛ
Защитник хоккейного клуба «Бостон Брюинс» и нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин были оштрафованы за драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице турнира в соцсети X.
И Задоров, и Малкин получили по $5000 штрафа (максимально возможная санкция). Малкин был наказан за удар клюшкой, а Задоров — за неспортивное поведение.
Напомним, инцидент произошел на 20-й минуте первого периода матча. Задоров со скамейки запасных ударил Малкина клюшкой по спине. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Питтсбурга», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru