Задоров и Малкин получили по $5000 штрафа за потасовку в НХЛ

Защитник хоккейного клуба «Бостон Брюинс» и нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин были оштрафованы за драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице турнира в соцсети X.

Задоров ударил Малкина клюшкой в матче «Бостон»-«Питтсбург»

И Задоров, и Малкин получили по $5000 штрафа (максимально возможная санкция). Малкин был наказан за удар клюшкой, а Задоров — за неспортивное поведение.

Напомним, инцидент произошел на 20-й минуте первого периода матча. Задоров со скамейки запасных ударил Малкина клюшкой по спине. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Питтсбурга», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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