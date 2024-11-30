Задоров и Малкин получили по $5000 штрафа за потасовку в НХЛ

И Задоров, и Малкин получили по $5000 штрафа (максимально возможная санкция). Малкин был наказан за удар клюшкой, а Задоров — за неспортивное поведение.

Напомним, инцидент произошел на 20-й минуте первого периода матча. Задоров со скамейки запасных ударил Малкина клюшкой по спине. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Питтсбурга», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

