Задержанную во Франции теннисистку Сизикову отпустили на свободу

Российскую теннисистку Яну Сизикову, задержанную в Париже по подозрению в умышленном проигрыше в матче Roland Garros в 2020 году, отпустили на свободу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в парижской прокуратуре.

Сизикову задержали в четверг 3 июня. Французские следователи подозревают, что теннисистка проиграла один из матчей прошлогоднего Открытого чемпионата Франции неслучайно: они обратили внимание на подозрительные ставки на исход игры, общая сумма которых составила сотни тысяч евро. Россиянку поместили под стражу в офисе юридической полиции.

«Сегодня вечером мера пресечения в виде задержания под стражей была отменена. Расследование продолжается», — рассказал собеседник ТАСС.

Когда будет завершено расследование, неизвестно.

Ранее адвокат Сизиковой Фредерик Бело заявил, что россиянке может грозить до 10 лет французской тюрьмы. При этом защитник подчеркнул, что обвинение теннисистке пока не предъявили, а она сама «ничего не совершала и абсолютно невиновна».

