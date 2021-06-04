Адвокат: Теннисистке Сизиковой может грозить до 10 лет тюрьмы во Франции
Российской теннисистке Яне Сизиковой может грозить до 10 лет тюрьмы в случае предъявления обвинений в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката спортсменки Фредерика Бело.
Ранее стало известно, что Сизикова задержана в Париже и помещена под стражу в офисе юридической полиции. Теннисистку подозревают в умышленном проигрыше матча Roland Garros в 2020 году: следователи обратили внимание на подозрительные ставки на исход игры, общая сумма которых составляет сотни тысяч евро.
По словам адвоката, суд может приговорить Сизикову как минимум к пяти годам тюрьмы.
«И поскольку это статья об организованном мошенничестве, то тут может идти речь о 10 годах тюрьмы. Это абсолютно непропорционально раскладу, это абсолютно непропорционально фактам, учитывая, что она ничего не совершала и абсолютно невиновна», — заявил Бело.
При этом защитник подчеркнул, что обвинений россиянке пока не предъявили, ведется предварительное следствие.
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