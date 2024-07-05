YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона Никиты Нагорного
Видеохостинг YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, сообщил спортсмен в своем Telegram-канале.
«Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути», - написал он.
По словам Нагорного, он развивал свой канал в течение 10 лет. При этом блокировка на YouTube не повлияет на желание атлета представлять контент в других соцсетях.
Ранее YouTube заблокировал каналы ряда исполнителей. Среди них SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Григорий Лепс, Полина Гагарина, Юлия Чичерина, Олег Газманов. Также под блокировку попал и канал актера Вячеслава Манучарова, передает «Радиоточка НСН».
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