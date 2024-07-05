YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона Никиты Нагорного

«Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути», - написал он.

По словам Нагорного, он развивал свой канал в течение 10 лет. При этом блокировка на YouTube не повлияет на желание атлета представлять контент в других соцсетях.

Ранее YouTube заблокировал каналы ряда исполнителей. Среди них SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Григорий Лепс, Полина Гагарина, Юлия Чичерина, Олег Газманов. Также под блокировку попал и канал актера Вячеслава Манучарова, передает «Радиоточка НСН».

