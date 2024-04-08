Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024
Хоккейный клуб «Локомотив» всухую (4:0) выиграл полуфинальную серию против «Трактора» и стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024.
Первые две игры «Локомотив» выиграл на домашнем льду со счётом 5:2 и 3:2, соответственно. Затем была третья игра, но уже в Челябинске, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу ярославцев. В четвёртом матче «Локомотив» обыграл «Трактор» со счётом 3:0.
За Кубок Гагарина ярославскому клубу предстоит бороться либо с «Металлургом», либо со «Спартаком». В настоящее время магнитогорцы ведут в серии против москвичей со счётом 2:1.
Ранее основной голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму во втором периоде первого матча против «Локомотива», пишут «Известия». Канадец покинул площадку с помощью одноклубников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru