Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024

Первые две игры «Локомотив» выиграл на домашнем льду со счётом 5:2 и 3:2, соответственно. Затем была третья игра, но уже в Челябинске, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу ярославцев. В четвёртом матче «Локомотив» обыграл «Трактор» со счётом 3:0.

За Кубок Гагарина ярославскому клубу предстоит бороться либо с «Металлургом», либо со «Спартаком». В настоящее время магнитогорцы ведут в серии против москвичей со счётом 2:1.

Ранее основной голкипер «Трактора» Зак Фукале получил травму во втором периоде первого матча против «Локомотива», пишут «Известия». Канадец покинул площадку с помощью одноклубников.

