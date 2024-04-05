Договорившийся с ХК «Сибирь» Гатиятулин отказался возглавить команду
Анвар Гатиятулин отказался от поста главного тренера ХК «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба новосибирской хоккейной команды.
В сообщении говорится, что изначально специалист согласился сотрудничать с клубом, и сторона оставалось согласовать лишь финишные условия контракта.
«Однако позднее Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт», — указали в «Сибири».
В клубе добавили, что в настоящее время поиск нового главного тренера продолжается.
Ранее в казанском хоккейном клубе «АК Барс» заявили, что Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера команды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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