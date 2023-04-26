Ян Непомнящий проиграл Дин Лиженю 12 партию матча за звание чемпиона мира по шахматам

12 партия матча за мировую шахматную корону в Астане между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лиженем завершилась победой представителя КНР, сообщает «Интерфакс».

Непомнящий проиграл шестую партию матча за шахматную корону

Партия, в которой российский гроссмейстер играл черными фигурами, завершилась на 38-м ходу.

После этого счет в матче сравнялся - 6-6. Следующая 13 партия пройдет в четверг, 27 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Ранее Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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