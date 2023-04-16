Непомнящий проиграл шестую партию матча за шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в шестом матче за мировую шахматную корону.

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Матч состоялся в Астане. Непомнящий играл черными фигурами.

После победы китайский гроссмейстер сравнял счет с россиянином - 3:3.

Седьмая партия состоится 18 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

В феврале 2023 года российского гроссмейстера Сергея Карякина избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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