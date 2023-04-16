Непомнящий проиграл шестую партию матча за шахматную корону
16 апреля 202316:42
Россиянин Ян Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в шестом матче за мировую шахматную корону.
Матч состоялся в Астане. Непомнящий играл черными фигурами.
После победы китайский гроссмейстер сравнял счет с россиянином - 3:3.
Седьмая партия состоится 18 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами.
В феврале 2023 года российского гроссмейстера Сергея Карякина избрали президентом Федерации шахмат Подмосковья. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов, передает «Радиоточка НСН».
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16 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru