Ягудин: МОК поступает с Россией «не по-пацански»
10 декабря 202306:32
Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал решение МОК, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры. Наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — сказал спортсмен.
Ранее в комитете заявили, что допуск российских атлетов и спортсменов из Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года в Париже обусловлено мнением большинства атлетов во всем мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru