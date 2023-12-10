Ягудин: МОК поступает с Россией «не по-пацански»

«Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры. Наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — сказал спортсмен.

Ранее в комитете заявили, что допуск российских атлетов и спортсменов из Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года в Париже обусловлено мнением большинства атлетов во всем мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

