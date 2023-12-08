Матыцын назвал дискриминационными условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже

По его словам, на самом деле происходит нарушение базовых олимпийских принципов, что неминуемо негативно отразится на имидже этой Олимпиады.

«Условия, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами, международной спортивной семьи», — подчеркнул Матыцин.

Министр напомнил, что в СССР, который не участвовал в Олимпийских играх до 1952 года, была создана «одна из самых мощных систем спорта».

«Россию ограничивать достаточно сложно», - добавил Матыцын.

Ранее российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

