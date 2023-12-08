Матыцын назвал дискриминационными условия допуска россиян на Олимпиаду в Париже
Дискриминационными назвал условия допуска российских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже глава Минспорта РФ Олег Матыцын, передает ТАСС.
По его словам, на самом деле происходит нарушение базовых олимпийских принципов, что неминуемо негативно отразится на имидже этой Олимпиады.
«Условия, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами, международной спортивной семьи», — подчеркнул Матыцин.
Министр напомнил, что в СССР, который не участвовал в Олимпийских играх до 1952 года, была создана «одна из самых мощных систем спорта».
«Россию ограничивать достаточно сложно», - добавил Матыцын.
Ранее российских спортсменов допустили до Олимпийских Игр 2024 года в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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