«Я в прекрасной форме!»: Тактаров подтвердил бой с Монсоном

Ранее днем Джефф Монсон в беседе с ТАСС заявил, что поединок-реванш между бойцами пройдет в марте. По признанию 53-летнего американского бойца, повторный бой станет последним в его карьере.

«Я вообще не в курсе. Пока ничего не знаю, услышал информацию от вас. Подтверждаю то, что он состоится, но когда – не знаю. Организовывает бой промоутер Владимир Хрюнов. Я в прекрасной форме, Конкурентоспособен! Если драться три раунда по две минуты, то я со многими мог бы подраться», - заявил Тактаров.

Ранее глава UFC Дана Уайт усомнился в возвращении Макгрегора в октагон. его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

