«Я убью тебя!» Президент «ПСЖ» пришел в ярость после проигрыша «Реалу» в 1/8 ЛЧ

Президент футбольного клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи попытался прорваться к судьям после поражения команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако перепутал судейскую комнату с помещением делегата противника. Об этом сообщает газета Marca.

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Накануне парижский клуб со счетом 1:3 проиграл мадридскому «Реалу», напоминает «Свободная пресса». Испанские футболисты вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По окончании матча Аль-Хелаифи, который пришел в ярость из-за решений судей, отправился в подтрибунное помещение, намереваясь разобраться с арбитрами. Однако президент «ПСЖ» не нашел комнату судей и ворвался к делегату «Реала» Карлосу Давиле.

Как сообщает El Partidazo de Cope, Давила попытался снять происходящее на видео. В это время Аль-Хелаифи подошел к делегату «Реала» с криком «Я убью тебя». В конфликт вмешались телохранители президента «ПСЖ» и с трудом увели Аль-Хелаифи.

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