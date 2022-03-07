ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам расторгать контракты с клубами РПЛ

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами РФ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Отмечается, что решение принято в целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из РФ в случае, если не достигнуто обоюдное решение. Разрешение начинает действовать с 10 марта.

В федерации пояснили, что таким образом игроки и тренеры будут считаться «неконтрактными» до 30 июня 2022 года и, следовательно, будут иметь право подписать контракт с другим клубом, не сталкиваясь с какими-либо последствиями.



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