ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам расторгать контракты с клубами РПЛ
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами РФ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте федерации.
Отмечается, что решение принято в целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из РФ в случае, если не достигнуто обоюдное решение. Разрешение начинает действовать с 10 марта.
В федерации пояснили, что таким образом игроки и тренеры будут считаться «неконтрактными» до 30 июня 2022 года и, следовательно, будут иметь право подписать контракт с другим клубом, не сталкиваясь с какими-либо последствиями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,0 млн+73 162 / сут.
Умерли
357 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
14,7 млн+123 тыс. / сут.
- Гражданин Турции арестован на 15 суток за участие в несогласованной акции в Москве
- ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам расторгать контракты с клубами РПЛ
- Новак: Россия не причастна к резкому росту цен на нефть и газ
- Человек погиб при обрушении в шахте в Свердловской области
- Четвертый раунд переговоров РФ и Украины ожидается в ближайшее время
- Макрон призвал с уважением относиться к российскому народу
- Переговоры Украины и РФ завершились с «небольшими подвижками»
- В Дублине задержан мужчина, протаранивший ворота посольства РФ
- Пентагон: в Европе находится около 100 тысяч военных США
- ЕС начал рассмотрение заявки Украины на присоединение к сообществу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru