«Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба нахамил журналисту

После матча «Локомотива» с «Крыльями Советов» российский футболист Артем Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт», сообщает «РЕН ТВ».

Дзюба ответил на шутку Овечкина

«Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз», – заявил спортсмен.

Футболист отреагировал на вопрос корреспондента о том, обидно ли ему слышать от коллеги Игоря Шалимова, что он не сможет забить больше двух мячей в этом сезоне РПЛ.

Ранее глава «Локомотива» высказался о скандальном видео с Дзюбой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФутболистыСпортсменыАртем Дзюба

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