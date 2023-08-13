«Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба нахамил журналисту
13 августа 202303:35
После матча «Локомотива» с «Крыльями Советов» российский футболист Артем Дзюба нахамил журналисту «РБ Спорт», сообщает «РЕН ТВ».
«Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз», – заявил спортсмен.
Футболист отреагировал на вопрос корреспондента о том, обидно ли ему слышать от коллеги Игоря Шалимова, что он не сможет забить больше двух мячей в этом сезоне РПЛ.
Ранее глава «Локомотива» высказался о скандальном видео с Дзюбой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru