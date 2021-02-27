«Я еще молодой»: боец Александр Емельяненко не планирует завершать карьеру

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не планирует завершать карьеру.

Исмаилов победил Александра Емельяненко в турнире по боям без правил

«У меня еще будет много боев. Я еще молодой», — заявил спортсмен журналистам.

Кроме того, Емельяненко сообщил, что начнет готовиться к следующему бою 27 февраля. Как отметил боец, он будет проводить подготовку в Подмосковье.

Ранее президент лиги смешанных единоборств Open FC Александр Гурьянов сообщил, что следующий поединок Емельяненко может состояться в апреле.

Предыдущий бой Александра Емельяненко прошел летом прошлого года: тогда боец нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову, и с тех пор не выступал.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваАлександр Емельяненко
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