«Я еще молодой»: боец Александр Емельяненко не планирует завершать карьеру

«У меня еще будет много боев. Я еще молодой», — заявил спортсмен журналистам.

Кроме того, Емельяненко сообщил, что начнет готовиться к следующему бою 27 февраля. Как отметил боец, он будет проводить подготовку в Подмосковье.

Ранее президент лиги смешанных единоборств Open FC Александр Гурьянов сообщил, что следующий поединок Емельяненко может состояться в апреле.

Предыдущий бой Александра Емельяненко прошел летом прошлого года: тогда боец нокаутом проиграл Магомеду Исмаилову, и с тех пор не выступал.

