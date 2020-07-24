Исмаилов победил Александра Емельяненко в турнире по боям без правил

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов оказался сильнее своего соотечественника Александра Емельяненко в рамках турнира по боям без правил ACA 107, прошедшем в Сочи. Об этом сообщается в Twitter компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Отмечается, что встреча спортсменов завершилась в третьем раунде. Судья присудил победу Исмаилову техническим нокаутом.

Турнир прошел без зрителей.

По данным ТАСС, у 34-летнего Исмаилова на счету 16 побед, 2 поражения. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений. У обоих бойцов есть одна ничья.



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ФОТО: Коллаж Александр Готадзе
ТЕГИ:Александр Емельяненко
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