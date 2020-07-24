Исмаилов победил Александра Емельяненко в турнире по боям без правил

Массовая драка армян и азербайджанцев случилась в ночь на пятницу в Москве «Абрикосовая война» и бойкот армянских продуктов Эскалация армяно-азербайджанского конфликта перенесена на российскую почву Грозят ли «абрикосовые войны» войной диаспор?