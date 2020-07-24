Исмаилов победил Александра Емельяненко в турнире по боям без правил
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов оказался сильнее своего соотечественника Александра Емельяненко в рамках турнира по боям без правил ACA 107, прошедшем в Сочи. Об этом сообщается в Twitter компании Absolute Championship Akhmat (ACA).
💪🏻 Magomed Ismailov stops Alexander Emelianenko in the third round! pic.twitter.com/mpm3CkMdia— ACAMMA (@ACA_League) July 24, 2020
Отмечается, что встреча спортсменов завершилась в третьем раунде. Судья присудил победу Исмаилову техническим нокаутом.
Турнир прошел без зрителей.
По данным ТАСС, у 34-летнего Исмаилова на счету 16 побед, 2 поражения. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений. У обоих бойцов есть одна ничья.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
801 тыс.+5 811 / сут.
Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
- Исмаилов победил Александра Емельяненко в турнире по боям без правил
- В Москве произошел еще один конфликт между армянами и азербайджанцами
- Виктора Шендеровича обвинили в харассменте
- Минфин открестился от новых сборов с продажи алкоголя и табака
- Россия и США проконсультируют друг друга по безопасности в космосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru