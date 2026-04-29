World Boxing допустила россиян к соревнованиям под своей эгидой
Всемирная боксерская федерация (World Boxing) разрешила боксёрам из России и Белоруссии принимать участие в совервнованиях по её эгидой. Об этом говорится в сообщении организации.
Отмечается, что россияне и белорусы смогут соревноваться только в нейтральном статусе, то есть флаги и гимны стран по-прежнему под запретом.
«И им придётся пройти тщательную проверку, чтобы получить возможность участвовать в мероприятиях Всемирной боксерской федерации», - говорится в сообщении.
В федерации добавили, что проверка будет организована в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), которые запрещают допуск спортсменов, поддерживающих проведение СВО, связанных с военными или силовыми структурами, и участвовавших в мероприятиях, организованных Международным военно-спортивным советом (CISM).
Ранее российских и белорусских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
