World Boxing допустила россиян к соревнованиям под своей эгидой

Отмечается, что россияне и белорусы смогут соревноваться только в нейтральном статусе, то есть флаги и гимны стран по-прежнему под запретом.

«И им придётся пройти тщательную проверку, чтобы получить возможность участвовать в мероприятиях Всемирной боксерской федерации», - говорится в сообщении.

В федерации добавили, что проверка будет организована в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), которые запрещают допуск спортсменов, поддерживающих проведение СВО, связанных с военными или силовыми структурами, и участвовавших в мероприятиях, организованных Международным военно-спортивным советом (CISM).

Ранее российских и белорусских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».