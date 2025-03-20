Минспорт проиндексирует призовые выплаты спортсменам

Министерство спорта России проиндексирует призовые выплаты и стипендии для спортсменов. Об этом заявил глава ведомства, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в эфире «Соловьев Live».

«Все получают хорошие призовые. Сейчас мы планируем их проиндексировать по поручению нашего президента, за рекорды доплачивать будем», - рассказал Дегтярев.

По словам министра, также будут проиндексированы стипендии, определенные указом президента. Их начисляют в том числе олимпийским чемпионам, чемпионам мира, победителям Игр БРИКС и Российско-китайских игр.

Между тем премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий в России, их увеличат на 14,75% с 1 апреля, пишет Ura.ru.

