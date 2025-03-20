Минспорт проиндексирует призовые выплаты спортсменам
Министерство спорта России проиндексирует призовые выплаты и стипендии для спортсменов. Об этом заявил глава ведомства, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в эфире «Соловьев Live».
«Все получают хорошие призовые. Сейчас мы планируем их проиндексировать по поручению нашего президента, за рекорды доплачивать будем», - рассказал Дегтярев.
По словам министра, также будут проиндексированы стипендии, определенные указом президента. Их начисляют в том числе олимпийским чемпионам, чемпионам мира, победителям Игр БРИКС и Российско-китайских игр.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий в России, их увеличат на 14,75% с 1 апреля, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Владимиром столкнулись три легковушки и школьный автобус
- Президент Португалии распустил парламент и назначил новые выборы
- Бокс внесли в программу Олимпиады 2028 года
- На Ленинградской АЭС стартовало строительство нового энергоблока
- В Москве открылась регистрация на акцию «Ночь театров»
- Таможенники в Домодедово задержали россиянку с изумрудами в нижнем белье
- ЕК выделила Украине 1 млрд евро с погашением за счет активов России
- Минспорт проиндексирует призовые выплаты спортсменам
- Кравцов пообещал регионам список рекомендованных фильмов для школьников
- В России произошел сбой в работе интернет-сервисов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru