WADA заявило об удаленном контроле расследования по делу Валиевой

На данный момент WADA продолжает изучать свидетельства относительно роли команды спортсменки в деле о нарушении антидопинговых правил.



«Этим вопросом займутся следователи департамента расследований и разведки WADA, которые продолжат следить за доказательствами по этому делу. Служба внутреннего аудита WADA работает независимо от руководства WADA», - добавили в агентстве.



Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Из заявления CAS следует, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно.

Дисквалификация лишает спортсменку ряда титулов. Сборная России по фигурному катанию также была лишена золота в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Как сообщила в интервью с «Радиоточкой НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, дисквалификация Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.

