Призер Олимпиады-2018 оценил шансы Валиевой на продолжение карьеры
Серебряный призер Олимпиады 2018 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт назвал Камилу Валиеву одной из самых талантливых фигуристок.
«Я буду рад видеть ее на льду всегда, потому что это действительно одна из самых талантливых фигуристок, которых я знаю, у нее невероятно красивое катание, которое, конечно, хочется видеть», — рассказал он «Газете.Ru».
По словам Энберта, спортсменка может продолжить спортивную карьеру. Однако это решение полностью зависит от желания самой Валиевой.
Ранее спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация лишает Валиеву ряда титутов. Сборная России по фигурному катанию также была лишена золота в командном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Светлана Журова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что дисквалификация Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru