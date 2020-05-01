WADA завершило расследование дел 298 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закончило расследование дел 298 российских спортсменов и передало полученную информацию в 28 антидопинговых организаций. Об этом сообщает официальный сайт WADA.

Как сказано в сообщении, файлы по каждому делу были переданы 28 антидопинговым организациям (ADO), включая 27 международных федераций (IF) и один оргкомитет спортивных мероприятий. Президент WADA Витольд Банька заявил о том, что это было самое сложное расследование в истории антидопинга. По его словам, следственная группа WADA проделала выдающуюся работу: проанализировала тысячи допинг-проб, 24 терабайта данных, провела тесты для сотен спортсменов в 28 организациях.

WADA отмечает, что работа над российским "допинговым кризисом" велась в течение последних пяти лет. Президент WADA выразил благодарность своим сотрудникам за "усердие, профессионализм и опыт", а также всем тем организациям, которые получили дела спортсменов, за работу, которую они будут выполнять, и за их постоянное сотрудничество в деле защиты чистого спорта и привлечения к ответственности "как можно большего числа обманщиков".