Подписи Родченкова для WADA не аргумент

Подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах обвинения российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной признаны подделкой экспертами Великобритании и Германии. Об этом, как передает «Матч ТВ», сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич.

Напомним, в ноябре 2017 года МОК пожизненно дисквалифицировал российских спортсменок за нарушение антидопинговых правил. Их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы (серебро женской команды в эстафете и серебро Вилухиной в спринте). Показания Родченкова являются ключевыми доказательствами по делу спортсменок.

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в эфире НСН отказался верить адвокату на слово.

«Что касается подписей Родченкова, эта история уже неоднократно повторяется. Очень много было вбросов. Надо дождаться подтверждения от экспертов», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, на разбирательстве по делу самого РУСАДА это никак не отразится.

«На рассмотрение дела WADA-РУСАДА это никак не повлияет, потому что предметы разные. У нас - лишение РУСАДА соответствия из-за нарушения одного из условий. Все остальные вопросы вторичны. Когда 20 сентября 2018 года РУСАДА получила соответствие, это было обусловлено двух критически значимых требований, что было указано в документах исполкома WADA. Их невыполнение влечет за собой рассмотрение вопроса о соответствии, что сейчас и происходит. Все это было предсказуемо», - сказал Ганус.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года, поскольку РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по итогам разбирательства по делу WADA и РУСАДА.

