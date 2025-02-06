WADA связывается с Валиевой по поводу выплаты компенсации

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с командой фигуристки из России Камилы Валиевой по вопросу выплаты компенсации в связи с неудачной апелляцией в Верховный суд Швейцарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

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Ранее Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию спортсменки на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Из вердикта следует, что Валиева должна выплатить 8 тысяч швейцарских франков Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA.

Ранее фигуристка сообщила о намерении вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации. Она отметила, что не считает последнее выступление на чемпионате России достойным завершением карьеры и намерена продолжить тренировки, чтобы вернуться на лед сильнее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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