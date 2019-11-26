Не прекратится никогда! Валуев об отстранении России от Олимпиады
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с НСН заявил, что спорт давно стал частью политики, а спортсмены - разменной монетой.
Сборная России может поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио под нейтральным флагом, без использования национальной атрибутики, в том числе и гимна страны.
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить на четыре года сборную России от участия в международных соревнований. Рассматривать эту проблему будут на заседании комитета 9 декабря в Париже. Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории.
Депутат Госдумы Николай Валуев, в недавнем прошлом профессиональный боксер, обсуждая с НСН очередной виток допингового скандала, заявил, что спорт давно стал частью политики, а спортсмены - разменной монетой.
«Не будем рассуждать про теоретические допуски в подобных ситуациях к иностранным спортсменам, но нам надо быть готовыми к худшему. Извлекать максимум того, что могло быть и хуже, и верить, что мы поедем на Олимпиаду», - призвал Валуев.
Глава РУСАДА Юрий Гангус признал, что нескончаемые допинговые скандалы с участием российских спортсменов привели критическому положению дел. И разрешение такого положения — это испытание, к которому надо готовиться самим и готовить всех причастных, прежде всего спортсменов и тренеров. И прежде чем россиян допустят до Олимпиады даже в нейтральном статусе, им придется доказать свою непричастность допинговым манипуляциям.
«Нехорошо выглядит, когда спортсмены должны что-то доказывать, если он заведомо в этих манипуляциях не участвовал. Опять нужно обращаться в суд…Как показывает практика длится это всё очень долго, а до Олимпиады осталось слишком мало. И по факту спортсмен лишь сможет обратиться в суд по факту своих прав уже после Игр, как это было до сего дня. Доказывая свою невиновность, спортсмен пропускает главный старт четырехлетия. А для многих эта Олимпиада так и может остаться единственной», - считает Николай Валуев.
«Это не прекратится никогда. Спорт давно стал объектом политических манипуляций. Это тот конь, на которого сели и поехали. Это дубина, с помощью которой можно беспокоить большого соседа».
Юрий Ганус заявил о существовании государственной поддержки допинга. По его словам, фактически в процесс изменения базы данных московской лаборатории были вовлечены чиновники высшего уровня.
«Люди, которые совершали манипуляции с базой, обладали серьезными властными полномочиями», — заявил глава РУСАДА в интервью ВВС.
Подобной точки зрения придерживается депутат Валуев.
«Меня можно закидать камнями, но достигать поставленных результатов невозможно без препаратов, без правильного отношения к организму. Вопрос лишь в том, что кому-то мы дадим терапевтические допуски, а кому-то по головке ударим…Не только мы неугодные, но и китайцы тоже попали в опалу. Мы можем сколько угодно кричать, что спортсмены должны быть чистыми, но это полуправда. И правда, что большая часть спортсмена чисты от допинга, это правда. Но определенная часть достигает результата ненадлежащим способом. И с помощью таких спортсменов мы можем дискредитировать страну, попытаться сделать этот момент предметом политического торга, где в больших-больших кабинетах, где нет журналистов», - считает депутат Госдумы Николай Валуев.
Фармакологические средства могут сделать спортсмена выносливее и сильнее, увеличить скорость реакции и повысить точность движений. А еще — помочь быстрее восстанавливаться после тренировок. Запрещены стероиды и почти все остальные гормоны, переливание крови, вдыхание инертных газов аргона и ксенона, так называемый генный допинг. Но практика показывает, что показывать высокие результаты, и уж точно побеждать невозможно, если не обращаться за помощью к медикам и фармакологам.
«В спорте задрали результаты на такие высоты, когда они оказались выше сил и резервов человеческого организма. А потом в какой –то момент родилась красивая идея: здоровье человека. Мы же должны его сохранить?! Придумали некую контрольку, WADA, которую сами и контролируют…. Облекли это все в красивые лозунги, раструбили всему миру…При этом фармацевтическая гонка продолжается, вопрос лишь в том, ловится или нет тот или иной препарат», - раскрыл суть происходящего Николай Валуев.
Добавим, помимо выступления российских спортсменов на Играх в нейтральном статусе, Россия также может лишиться права принимать крупнейшие соревнования. Таким образом, под вопросом проведение четырёх матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финала Лиги чемпионов в 2021 году, чемпионата мира по волейболу в 2022 году, чемпионата мира по хоккею и Универсиады в 2023 году, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году в Казани.
В этом сезоне в Красноярске запланировано юниорское первенство мира по керлингу. Глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что ФКР готова в суде отстаивать право проведения соревнований в стране.
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