Не прекратится никогда! Валуев об отстранении России от Олимпиады

Сборная России может поехать на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио под нейтральным флагом, без использования национальной атрибутики, в том числе и гимна страны.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить на четыре года сборную России от участия в международных соревнований. Рассматривать эту проблему будут на заседании комитета 9 декабря в Париже. Подозрения в отношении россиян основаны на данных из старой базы московской антидопинговой лаборатории.

Депутат Госдумы Николай Валуев, в недавнем прошлом профессиональный боксер, обсуждая с НСН очередной виток допингового скандала, заявил, что спорт давно стал частью политики, а спортсмены - разменной монетой.

«Не будем рассуждать про теоретические допуски в подобных ситуациях к иностранным спортсменам, но нам надо быть готовыми к худшему. Извлекать максимум того, что могло быть и хуже, и верить, что мы поедем на Олимпиаду», - призвал Валуев.

Глава РУСАДА Юрий Гангус признал, что нескончаемые допинговые скандалы с участием российских спортсменов привели критическому положению дел. И разрешение такого положения — это испытание, к которому надо готовиться самим и готовить всех причастных, прежде всего спортсменов и тренеров. И прежде чем россиян допустят до Олимпиады даже в нейтральном статусе, им придется доказать свою непричастность допинговым манипуляциям.

«Нехорошо выглядит, когда спортсмены должны что-то доказывать, если он заведомо в этих манипуляциях не участвовал. Опять нужно обращаться в суд…Как показывает практика длится это всё очень долго, а до Олимпиады осталось слишком мало. И по факту спортсмен лишь сможет обратиться в суд по факту своих прав уже после Игр, как это было до сего дня. Доказывая свою невиновность, спортсмен пропускает главный старт четырехлетия. А для многих эта Олимпиада так и может остаться единственной», - считает Николай Валуев.