WADA скрыло заключение эксперта, способное оправдать фигуристку Валиеву
Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) намеренно скрыла результаты эксперимента, который мог бы поддержать позицию российской фигуристки Камилы Валиевой в суде по делу о допинге. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Утверждается, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) попросило WADA привлечь авторитетного ученого для проверки версии защиты Валиевой. Спортсменка утверждала, что запрещенный триметазидин мог попасть в ее организм через десерт, приготовленный родственником, который использовал разделочную доску после таблеток для сердца.
В ответ на запрос WADA рекомендовала швейцарского эксперта Марсьяля Сожи, который провел эксперимент и подтвердил, что следы триметазидина на доске могли привести к положительному допинг-тесту.
Однако, по данным AP, это заключение, которое РУСАДА могла бы использовать в защите Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), было скрыто, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru