WADA: Россия не имеет права организовывать Игры дружбы
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли считает, что у России нет права проводить Всемирные игры дружбы. Гендиректора организации цитирует РИА Новости.
У России нет права организовывать соревнования из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА), объяснил Ниггли. По его мнению, необходимо обратить внимание на мероприятие с точки зрения допинга.
Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге 15-19 сентября 2024 года. Призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей. В программе представлены плавание, бокс, баскетбол, художественная гимнастика и другие виды спорта.
Министерство спорта России в сентябре отказалось платить WADA ежегодный взнос на прежних условиях. Ведомство поставило вопрос о выработке формулы финансирования антидопингового агентства, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru