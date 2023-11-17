WADA: Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

У России нет права организовывать соревнования из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА), объяснил Ниггли. По его мнению, необходимо обратить внимание на мероприятие с точки зрения допинга.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге 15-19 сентября 2024 года. Призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей. В программе представлены плавание, бокс, баскетбол, художественная гимнастика и другие виды спорта.

Министерство спорта России в сентябре отказалось платить WADA ежегодный взнос на прежних условиях. Ведомство поставило вопрос о выработке формулы финансирования антидопингового агентства, напоминает «Радиоточка НСН».

