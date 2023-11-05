В WADA готовятся к передаче дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готовит документы для передачи дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

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«WADA готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS. Для этого не существует крайнего срока», – уточнили в пресс-службе.

Ранее на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу. В WADA отметили, что не могут рассмотреть вопрос восстановления РУСАДА до момента, пока не будут устранены нарушения.

Министерство спорта РФ отказалось платить WADA ежегодный взнос на прежних условиях. Сумма взноса составляет $1 267 023, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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