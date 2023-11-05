В WADA готовятся к передаче дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готовит документы для передачи дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
«WADA готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS. Для этого не существует крайнего срока», – уточнили в пресс-службе.
Ранее на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу. В WADA отметили, что не могут рассмотреть вопрос восстановления РУСАДА до момента, пока не будут устранены нарушения.
Министерство спорта РФ отказалось платить WADA ежегодный взнос на прежних условиях. Сумма взноса составляет $1 267 023, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль нанес удар более чем по 2500 целям в секторе Газа
- В WADA готовятся к передаче дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд
- Ржавая слава танков Leopard: Западную технику крушат ВС РФ
- ВСУ обстреляли Белгородскую область
- СМИ: поездка Зеленского в Израиль может сорваться из-за утечки данных
- Дорогие деликатесы: В России назвали сроки снижения цен на икру и красную рыбу
- «Император Александр III» выполнил пуск ракеты «Булава»
- Россия сорвала попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
- Росрыболовство: цены на красную икру и горбушу скоро снизятся
- Израиль откроет гумкоридор для эвакуации с севера Газы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru