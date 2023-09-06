WADA пригрозило Франции отстранением от международных соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило антидопинговые структуры Франции о возможных санкциях в отношении спортсменов из этой страны. Если соответствующее разбирательство будет инициировано, их могут отстранить от участия в международных стартах. Кроме того, Франции могут запретить проводить спортивные соревнования.

Как сообщает AFP, такое предостережение содержится в послании WADA, в котором оно обвиняет Французское антидопинговое агентство в недостаточной жесткости в соблюдении антидопингового кодекса. WADA настаивает, что AFLD приняло несколько решений в его нарушение.

