Дело фигуристки Валиевой передали в Спортивный арбитражный суд

В своих соцсетях он написал, что «несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела фигуристки, никакого прогресса достигнуто не было».

«Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», - пояснил Банька.

Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что положение WADA об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, так как Валиева - несовершеннолетняя, а значит все процессы и процедуры, являются конфиденциальными, сообщает RT.

