Дело фигуристки Валиевой передали в Спортивный арбитражный суд
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В своих соцсетях он написал, что «несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела фигуристки, никакого прогресса достигнуто не было».
«Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», - пояснил Банька.
Ранее в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что положение WADA об обязательном обнародовании деталей дела может не применяться, так как Валиева - несовершеннолетняя, а значит все процессы и процедуры, являются конфиденциальными, сообщает RT.
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