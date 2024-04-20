WADA не стало наказывать китайских пловцов за допинг на Олимпиаде в Токио

Агентство объяснило свое решение тем, что оно не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов.



Ранее газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, отмечает «Радиоточка НСН».

