WADA не стало наказывать китайских пловцов за допинг на Олимпиаде в Токио

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наказало китайских пловцов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, говорится в заявлении пресс-службы WADA.

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Агентство объяснило свое решение тем, что оно не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:КитайСпортДопингОлимпиада

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