Медведев стал победителем US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича из Сербии в финале Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в Нью-Йорке, сообщает «РЕН ТВ».

Российский теннисист Медведев вышел в финал US-Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема, однако победу одержал впервые.

Напомним, Медведев вышел в финал US-Open, обыграв в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Большой Теннис
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