Медведев стал победителем US Open
13 сентября 202101:43
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича из Сербии в финале Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в Нью-Йорке, сообщает «РЕН ТВ».
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.
Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема, однако победу одержал впервые.
Напомним, Медведев вышел в финал US-Open, обыграв в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru