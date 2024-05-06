Выигравший «Мастерс» в Мадриде Рублев поднялся на шестое место в рейтинге АТР
Россиянин Андрей Рублёв, ставший победителем турнира «Мастерс» в Мадриде, поднялся на шестую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Первое место в обновлённом списке занимает сербский спортсмен Новак Джокович, вторым идёт Янник Синнер из Италии, а испанец Карлос Алькарас замыкает ТОП-3.
Лучшим среди россиян по-прежнему является Даниил Медведев, который в рейтинге ATP занимет четвёртую строчку. Также в список попали российские теннисисты Карен Хачанов (18 место), Роман Сафиуллин (39), Павел Котов (63) и Аслан Карацев (86).
Ранее Андрей Рублёв заявил, что планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru