Даниил Медведев вылетел из ТОП-3 рейтинга ATP
Российский теннисист Даниил Медведев потерял третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Согласно обновлённому списку, россиянин вылетел из ТОП-3 и теперь является четвёртой ракеткой мира. Третье место занял Янник Синнер из Италии, обыгравший Медведева в финале Australian Open-2024, а также выигравший турнир ATP-500 в Роттердаме, участвовать в котором российский спортсмен отказался.
Звание первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, второе место в рейтинге ATP у испанца Карлоса Алькараса. Россиянин Андрей Рублёв замкнул ТОП-5.
Ранее Медведев заявил, что не сможет выступить на теннисном турнире ATP-250 в Дохе (Катар), так как ещё недостаточно восстановился после Открытого чемпионата Австралии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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