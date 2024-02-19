Даниил Медведев вылетел из ТОП-3 рейтинга ATP

Согласно обновлённому списку, россиянин вылетел из ТОП-3 и теперь является четвёртой ракеткой мира. Третье место занял Янник Синнер из Италии, обыгравший Медведева в финале Australian Open-2024, а также выигравший турнир ATP-500 в Роттердаме, участвовать в котором российский спортсмен отказался.

Звание первой ракетки мира сохранил серб Новак Джокович, второе место в рейтинге ATP у испанца Карлоса Алькараса. Россиянин Андрей Рублёв замкнул ТОП-5.

Ранее Медведев заявил, что не сможет выступить на теннисном турнире ATP-250 в Дохе (Катар), так как ещё недостаточно восстановился после Открытого чемпионата Австралии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».