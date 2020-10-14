Выход молодежной сборной РФ по футболу на Евро назвали историческим

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал победу российской молодежной сборной России по футболу шансом войти в историю. Об этом сообщает ТАСС.

В молодежном чемпионате участвуют спортсмены в возрасте до 21 года. Российская команда провела 10 встреч и набрала 23 очка - на 6 баллов больше, чем ближайшие соперники, польская молодежная сборная. Ранее НСН писала о том, что с 2013 года это первый случай, когда российская молодежная сборная попадает в финал европейского чемпионата.

Глава российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высоко оценил достижения футболистов, отметив, что именно молодежная сборная является будущим всей лиги. С выходом в финал спортсменов поздравил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Он назвал победу заслуженной, а успех связал с качественной подготовкой спортсменов.

Команду возглавляет старший тренер Михаил Галактионов. Президент РФС также высоко оценил его работу и отметил, что в 2021 году болельщики смогут видеть на матчах не только национальную команду России, но и молодежную сборную.