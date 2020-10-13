Молодежная сборная РФ вышла на Евро впервые с 2013 года

Молодежная сборная России по футболу сумела выйти в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года – впервые за 8 лет. Это стало ясно после гостевой победы над командой Латвии в заключительном матче квалификационного турнира.

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В нашей команде забитыми мячами отметились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

В итоге сборная России набрала 23 очка и стала недосягаемой для своих соперников по группе 5. Ближайший преследователь – Польша – отстаёт на семь очков и, не смотря на две игры в запасе, уже не может догнать россиян.

В прошлый раз сборная РФ играла на молодёжном континентальном первенстве в 2013 года, когда не сумела преодолеть групповой этап финальной стадии, отмечает RT.

На этот раз в финальную часть чемпионата Европы, помимо победителей групп, попадают также пять лучших вторых команд из девяти, уточняет РИА ФАН.

Групповой турнир в рамках финальной стадии пройдет с 24 по 31 марта 2021 года. Плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал будет сыгран в Любляне.

