Молодежная сборная РФ вышла на Евро впервые с 2013 года
Молодежная сборная России по футболу сумела выйти в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года – впервые за 8 лет. Это стало ясно после гостевой победы над командой Латвии в заключительном матче квалификационного турнира.
Встреча в Риге завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В нашей команде забитыми мячами отметились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.
В итоге сборная России набрала 23 очка и стала недосягаемой для своих соперников по группе 5. Ближайший преследователь – Польша – отстаёт на семь очков и, не смотря на две игры в запасе, уже не может догнать россиян.
В прошлый раз сборная РФ играла на молодёжном континентальном первенстве в 2013 года, когда не сумела преодолеть групповой этап финальной стадии, отмечает RT.
На этот раз в финальную часть чемпионата Европы, помимо победителей групп, попадают также пять лучших вторых команд из девяти, уточняет РИА ФАН.
Групповой турнир в рамках финальной стадии пройдет с 24 по 31 марта 2021 года. Плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал будет сыгран в Любляне.
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