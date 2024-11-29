Выборы президента Российского футбольного союза назначены на 2 февраля
Выборы президента Российского футбольного союза и исполнительного комитета назначены на 2 февраля. Они состоятся на внеочередной конференции РФС.
Такое решение принял в пятницу 29 ноября исполком организации на своем заседании. Участники приняли к сведению соответствующее предложение действующего главы РФС Александра Дюкова.
Он также занимает пост председателя правления компании «Газпром нефть». Ранее стало известно, что Дюков собирается вновь выставить свою кандидатуру на пост руководителя РФС, который он занимает с 2019 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным СМИ, ключевые спонсоры РФС уже заявили о готовности продлить контракт с организацией при условии, что Дюков останется на своем посту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru