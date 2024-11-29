Выборы президента Российского футбольного союза назначены на 2 февраля

Выборы президента Российского футбольного союза и исполнительного комитета назначены на 2 февраля. Они состоятся на внеочередной конференции РФС.

Такое решение принял в пятницу 29 ноября исполком организации на своем заседании. Участники приняли к сведению соответствующее предложение действующего главы РФС Александра Дюкова.

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Он также занимает пост председателя правления компании «Газпром нефть». Ранее стало известно, что Дюков собирается вновь выставить свою кандидатуру на пост руководителя РФС, который он занимает с 2019 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным СМИ, ключевые спонсоры РФС уже заявили о готовности продлить контракт с организацией при условии, что Дюков останется на своем посту.

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Фото: rfs.ru
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