Выборы президента Российского футбольного союза назначены на 2 февраля

Он также занимает пост председателя правления компании «Газпром нефть». Ранее стало известно, что Дюков собирается вновь выставить свою кандидатуру на пост руководителя РФС, который он занимает с 2019 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным СМИ, ключевые спонсоры РФС уже заявили о готовности продлить контракт с организацией при условии, что Дюков останется на своем посту.

