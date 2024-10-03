«Дюков – лучший президент!»: Булыкин развеял слухи о притязаниях на пост главы РФС
Дмитрий Булыкин заявил в эфире НСН, что удивлен заявлениям инсайдера Карпова и даже не знает, какие процедуры нужно пройти кандидатам в руководители Российского футбольного союза.
Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что не претендует на пост главы Российского футбольного союза и поддерживает нынешнего президента РФС Александра Дюкова
Авторитетный инсайдер Иван Карпов ранее сообщил, что Дмитрий Булыкин, а также известный тренер Валерий Газзаев якобы собираются баллотироваться в президенты РФС наряду с Дюковым. Выборы президента РФС пройдут в феврале 2025 года.
«Не знаю, откуда такая информация. Я даже не знаю, какие процедуры, что нужно делать для того, чтобы избраться. Во-вторых, я очень высоко оцениваю работу Дюкова, потому что в такое время проводится очень сложная работа на благо российского футбола. Дюков - отличный президент и лучшая кандидатура в данное время. Конечно, есть девиз, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но я считаю, что Дюков сейчас - наилучший вариант для российского футбола», - сказал Булыкин.
Футболист также отметил, что не было никаких разговоров о его работе советником Дюкова или на каких-то подобных должностях.
«Не было вообще никаких разговоров. Это серьезная работа, там надо обладать навыками, умением общаться с субъектами футбола, со спонсорами, с государственными органами. Понятно, что я учился в УЕФА, но я и так работаю в РФС, и так поддерживаю президента Российского футбольного союза», - заключил собеседник НСН.
Ранее ВЦИОМ представил опрос, который показал, что количество равнодушных к футболу россиян увеличилось до 77% с 43% в 2005 году. Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил в этой связи «Радиоточке НСН», почему людям сегодня «не до футбола».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лидера «Хезболлы» Хасана Насралла похоронят 4 октября
- Симоньян призвала прекратить обсуждать квадроберов
- Боррель: Власти Израиля проигнорировали просьбы не допустить вторжения в Ливан
- Минобороны: ВСУ с начала боев в Курской области потеряли 19 850 военных
- СМИ: Гражданина Голландии задержали за нападение на сотрудника полиции в Москве
- СМИ: Нобелевскую премию мира могут вручить генсеку ООН Гутерришу
- Приложение «Радар.НФ» удалили из GooglePlay из-за санкций
- В Москве за лето составлено 40 протоколов о нарушении правил выгула собак
- СМИ: Зафиксировано самое сильное за 16 лет падение цен на рис в Азии
- ПВО за полчаса сбила два украинских беспилотника в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru