«Дюков – лучший президент!»: Булыкин развеял слухи о притязаниях на пост главы РФС

Дмитрий Булыкин заявил в эфире НСН, что удивлен заявлениям инсайдера Карпова и даже не знает, какие процедуры нужно пройти кандидатам в руководители Российского футбольного союза. 

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что не претендует на пост главы Российского футбольного союза и поддерживает нынешнего президента РФС Александра Дюкова

Авторитетный инсайдер Иван Карпов ранее сообщил, что Дмитрий Булыкин, а также известный тренер Валерий Газзаев якобы собираются баллотироваться в президенты РФС наряду с Дюковым. Выборы президента РФС пройдут в феврале 2025 года.

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«Не знаю, откуда такая информация. Я даже не знаю, какие процедуры, что нужно делать для того, чтобы избраться. Во-вторых, я очень высоко оцениваю работу Дюкова, потому что в такое время проводится очень сложная работа на благо российского футбола. Дюков - отличный президент и лучшая кандидатура в данное время. Конечно, есть девиз, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но я считаю, что Дюков сейчас - наилучший вариант для российского футбола», - сказал Булыкин.

Футболист также отметил, что не было никаких разговоров о его работе советником Дюкова или на каких-то подобных должностях.

«Не было вообще никаких разговоров. Это серьезная работа, там надо обладать навыками, умением общаться с субъектами футбола, со спонсорами, с государственными органами. Понятно, что я учился в УЕФА, но я и так работаю в РФС, и так поддерживаю президента Российского футбольного союза», - заключил собеседник НСН.

Ранее ВЦИОМ представил опрос, который показал, что количество равнодушных к футболу россиян увеличилось до 77% с 43% в 2005 году. Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил в этой связи «Радиоточке НСН», почему людям сегодня «не до футбола».

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ФОТО: РИА Новости
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