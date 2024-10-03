«Дюков – лучший президент!»: Булыкин развеял слухи о притязаниях на пост главы РФС

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в интервью НСН заявил, что не претендует на пост главы Российского футбольного союза и поддерживает нынешнего президента РФС Александра Дюкова

Авторитетный инсайдер Иван Карпов ранее сообщил, что Дмитрий Булыкин, а также известный тренер Валерий Газзаев якобы собираются баллотироваться в президенты РФС наряду с Дюковым. Выборы президента РФС пройдут в феврале 2025 года.